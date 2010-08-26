Ціна на сире молоко в Росії зросла

Роздрібні ціни на молочні продукти в Росії можуть зрости найближчим часом через 60%-ве зростання ціни на сире молоко. Про це повідомила прес-служба компанії X5 Retail Group, що управляє торговими мережами "П’ятірочка", "Перехрестя" і "Карусель", повідомляє k2kapital.

Згідно з інформацією компанії, вартість сирого молока в середньому по Росії зараз піднялася з 8 до 14-15 рублів за літр, а в центральному регіоні до 15-19 рублів за літр. На думку ритейлера, у вересні це приведе до підвищення вартості молочних продуктів на 15-20%.

Відзначимо, що напередодні компанія "Юнімілк", яка управляє мережею супермаркетів «Сьомий континент», вперше розкрила закупівельні ціни на молоко. Зараз вони складають 14,24 рубля за літр, тоді як роком раніше були на рівні 9,64 рубля.