Молдова пропонує Росії домовитися про фрукти і овочі

Молдова пропонує провести переговори з проблеми постачань до Росії її фруктів і овочів, яка виникла у зв`язку з тим, що Россільгоспнагляд скоротив кількість постачальників цієї продукції. Про це повідомляє Економічна правда

"Ми отримали пропозицію посольства Молдови в Росії провести переговори за участю представників Мінсільгоспу цієї країни, нині узгоджується їх дата", - поінформував прес-секретар Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнкавін.

При цьому російський чиновник підкреслив, що "про жодну заборону поставок не ідеться".

"Російська сторона виконує положення меморандуму з безпеки продукції рослинництва, який Росія і Молдова підписали минулого року. Він передбачає проведення акредитації постачальників овочів і фруктів", - сказав Алексєєнко.

У результаті вивчення наданого молдавською стороною списку компаній Россільгоспнагляд прийняв рішення про акредитацію 33 з них.

Раніше овочі та фрукти в Росію поставляли більше 100 компаній, що, на думку Россільгоспнагляду, не дозволяло на належному рівні контролювати їх роботу.

У російської служби були претензії до якості продукції, що ввозиться, в тому числі за залишковим вмістом у ній пестицидів.

Як визнав посол Молдови в РФ Андрій Негуцу в ефірі радіостанції "Ехо Москви" у четвер, в деяких партіях молдавських овочів і фруктів, що поставляються в РФ, вміст пестицидів був перевищений.

"В окремих партіях є перевищення", - сказав посол.

"Але мова не може йти про те, щоб у цілому країна через якусь одну компанію припинила експорт", - додав Негуцу.

За його словами, переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

На частку Росії припадає близько 80% обсягів експорту молдавської плодоовочевої продукції.