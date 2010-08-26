Експорт олії з України може становити 60% світового ринку

За підсумками 2010 року, враховуючи тенденції на зерновому ринку країни, обсяг експорту соняшникової олії з України може становити 60% світового ринку, тоді як в 2009 році він становив 54%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час форуму «Ринок олійних культур 2010» повідомив заступник міністра аграрної політики України Євгеній ЛАВРОВ.

Він нагадав, що для стимулювання зростання виробництва соняшникової олії в Україні в 1999 році було введено експортне мито на насіння соняшнику у розмірі 23% з подальшим зниженням до 17% в 2004 році.

Встановлене експортне мито, за словами Є.ЛАВРОВА, була чинником, який скоротив експорт і сприяв зростанню виробництва соняшникової олії на внутрішньому ринку, збільшив завантаження олійно-жирового комплексу, а також збільшив частку експорту соняшникової олії на світовому ринку.

Проте, за словами заступника міністра, сьогодні існує серйозна загроза розвитку цього комплексу у зв`язку з вимогою СОТ скасувати експортне мито на соняшник з України. «В процесі приєднання до СОТ Україна повинна скорочувати експортне мито щорічно на 1%. І починаючи з 16% в умовах приєднання має досягти 10%. Проте поточна ставка мита в 2010 році становила 12%», - сказав він.

Найбільшим експортером рослинної олії є Євросоюз, який у свою чергу наполягає на скасуванні мита на експорт соняшнику з України. На думку Є.ЛАВРОВА, це стимулюватиме виробництво олії в державах третього світу, що погано вплине на українське виробництво. «В Україні близько 50 тис. працівників, які обслуговують олійно-жировий комплекс, і якщо ми ухвалимо рішення про скасування вивізного мита, то багато хто з цих людей залишиться без роботи, - сказав заступник міністра. - Минулого року було створено 5 тис. нових робочих місць, більше в жодній галузі економіки не було подібного приросту робочих місць».

Крім того, за його словами, приблизні втрати від скасування вивізного мита становитимуть 1,5 млрд. грн., зокрема: втрата 275 млн. бюджетних надходжень, втрата споживачів за рахунок подорожчання соняшникової олії на 665 млн. грн., втрати тваринництва на 115 млн. грн. Також істотно підвищаться ціни на соняшникову олію на внутрішньому ринку – на 50-70%.