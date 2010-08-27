Кабмін скоротить кількість посередників у закупівлі продуктів

Кабінет міністрів України має намір скоротити кількість посередників у закупівлі продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабміну.

«Будь-які спекуляції на тему нестачі (продуктів харчування – УНІАН) не мають під собою підстав. Справа лише у відповідальності і спроможності керівників агропромислового комплексу, місцевої влади забезпечити стабільність продовольчого ринку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що на майбутнє буде закладено «фундамент цивілізованого ринку продовольства», де між виробниками та споживачами буде лише мінімум необхідних посередників.

М.АЗАРОВ повідомив, що у поточному році розпочнеться будівництво п’яти оптових ринків продовольчих товарів. “Усе це виключить можливість спекулятивного ажіотажу», - запевнив М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр дав доручення віце-прем’єр-міністру Віктору СЛАУТІ, міністру агрополітики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ, керівникам областей, міст та районів рішуче діяти «у визначеному урядом напрямку».