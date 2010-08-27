В Україні планують засіяти озиминою 10 млн. га

В Україні планують засіяти озимими культурами під урожай 2011 року 10 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем'єр-міністр України Віктор СЛАУТА.

За його словами, з 10 млн. га 6 млн. га будуть засіяно зерновими, 2 млн. га - рапсом.

Віце-прем'єр зазначив, що для початку широкомасштабного посіву озимини потрібні сприятливі погодні умови, тобто дощ.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату в Україні під урожай 2010 року озимину на зерно і зелений корм, включаючи рапс, у господарствах усіх категорій посіяли на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник попереднього року на 2,9%, або 287,3 тис. га.