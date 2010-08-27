В Тернопільській області реалізація зернових скоротилася

У Тернопільській області в січні-липні 2010 року об'єми реалізації зернових культур порівняно з аналогічним періодом 2009 року зменшилися на 41% - до 216,82 тис. тонн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, аграрні підприємства реалізували 105,517 тис. т пшениці (на 39,7% менше), жита - 1,168 тис. т (на 66,2% менше), ячменю - 55,344 тис. т (- 20,8%), кукурудзи - 45,73 тис. т (- 58,2%).

Пшеницю в середньому продавали за 1,001 тис. грн./т, що на 24,7% дорожче порівняно з цінами січня-липня 2009 року, жито - за 680,1 грн./т (+11,6%), ячмінь - за 901,4 грн./т (+12,1%), кукурудзу - за 1,07 тис. грн./т (+46,4%).

Об'єми реалізації олійних культур в січні-липні 2010 року зменшилися на 45,7% до 35,208 тис. т. Зокрема, соняшнику було реалізовано 1,487 тис. т (- 74%), продавали його за 2,455 тис. грн./т (на 70,6% дорожче), сої - 4,582 тис. т (- 17,1%), її в середньому продавали за 2,609 тис. грн./т (+18,5%), рапсу - 28,56 тис. т (-46,6%) за 2,698 грн./т (+5,8%).