У Криму немає дефіциту хліба, булочних виробів та борошна

У Криму немає дефіциту хліба, булочних виробів і борошна для їх виробництва. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.

При цьому, за даними уряду автономії, річна потреба населення Криму, яка, згідно з встановленими Кабінетом міністрів України нормами споживання, складає 198,5 тис. тонн хліба, забезпечена повністю.

Потреба в продовольчому зерні пшениці для потреб хлібопечіння на маркетинговий період 2010-2011 рр. складає 398,1 тис. тонн, нині зернові зібрані на усій площі, зібраний урожай забезпечує необхідну потребу в борошні для виробництва хліба в Криму. Об'єм 3-місячного незнижуваного запасу для хлібопечіння на 2010-2011 рр. для регіону складає 84 тис. тонн, заготовлено 60,5% від запланованих об'ємів.

За даними моніторингу Держінспекції з контролю за цінами в Криму, у першій декаді серпня 2010 року середні роздрібні ціни на хліб з борошна пшеничного вищого сорту склали 4,07 грн./кг, хліб з борошна пшеничного 1 сорту - 3,59 грн./кг, хліб житньо-пшеничний - 3,98 грн./кг

У той же час, зазначили в Радміні, ситуація на ринку хліба ускладнюється через невизначеності на державному рівні у питаннях експорту зерна, формування ресурсів і цінової політики Аграрного фонду України. У результаті обмежені пропозиції з постачання зерна на внутрішньому ринку, у тому числі, і на регіональному ринку АРК.

"Нині головне завдання кримського уряду - забезпечити хлібопекарські підприємства Криму зерном Аграрного фонду, пролонгувати їх фінансову підтримку шляхом здешевлення кредитів і, відповідно, забезпечити насичення продовольчого ринку хлібом масового споживання, у тому числі, шляхом підписання меморандуму між Радою міністрів, основними виробниками хліба і суб'єктами системи роздрібної торгівлі про мораторій на підвищення цін на хліб", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. На початок поточного року на споживчому ринку Криму зареєстровано 196 юридичних осіб, які займаються виробництвом хліба і хлібобулочних виробів. Найбільші учасники це ВАТ "Кримхліб" (9 хлібозаводів) і підприємства системи "Кримспоживспілка" (11 підприємств), інші - це приватні підприємства малого і середнього бізнесу. 131 пекарня у складі сільгосппідприємств, а також цілий ряд приватних підприємців випікають хліб, але зареєстровані за іншим видом діяльності.