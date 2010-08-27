Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в Україні достатньо запасів гречки, і підстав для зростання ціни на неї немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів України.

"Зараз ажіотаж створюється навколо гречки. Сценарій однаковий: спочатку сюжет на телебаченні, потім коментарі деяких експертів, а наше населення дуже вразливе до таких чуток. Звертаюся до усіх громадян України: у державі досить запасів гречки, зерна, інших продовольчих товарів, щоб компенсувати невелике скорочення урожаю поточного року через аномальну посуху", - зазначив М.АЗАРОВ.

За його словами, щорічно у кінці літа - початку осені в державі виникає ажіотаж до зростання цін на деякі продукти харчування.

Також прем'єр-міністр наголосив, що дефіциту гречки немає.

Крім того, він повідомив, що за дорученням уряду і відповідних міністерств організовують сезонні ярмарки сільськогосподарської продукції, на яких люди дістануть можливість купувати продукти за реальними ринковими цінами.

"І зможуть переконатися, що наша родюча земля дала усе нам на стіл. Великі торговельні мережі також мають можливість забезпечити повний асортимент продовольчих товарів на полицях своїх маркетів" - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що у разі потреби торговельні мережі отримають допомогу від держави.

"Тільки хочу попередити: ті, хто має намір скористатися ажіотажним попитом і залізти в гаманець до громадян, - негайно буде жорстка реакція держави", - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. експерти Української аграрної конфедерації прогнозували подорожчання гречки на 10-15%.