У Житомирській області почали збір кукурудзи на зерно

Аграрії Житомирської області узялися до збирання кукурудзи на зерно.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, перед початком збиральних робіт вчені області спільно з фахівцями управління досліджували стан посівів зернової кукурудзи в агроформуваннях області.

Збиральні площі кукурудзи в області складають 79 тис. га.

Згідно з прогнозами фахівців, у Житомирській області очікують зібрати понад 550 тис. тонн кукурудзи - на рівні минулого року.

Нагадаємо, що аграрії регіону вже завершили збирання ранніх зернових культур, намолотивши понад 700 тис. тонн зерна.

У цілому на Житомирщині цього літа, як і в минулому році, планують зібрати понад 1 млн. тонн зерна.