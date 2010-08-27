АМК рекомендував провести інтервенцію борошна

АМК в Хмельницькій області рекомендував місцевій владі провести інтервенцію борошна через Держрезерв і Аграрний фонд на ринки області.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віталій ОЛУЙКО.

"Було проведено дослідження ринку хліба області. Наше відділення дійшло висновку: зберегти ціну на хліб можна, тільки проводячи інтервенції борошна через Держрезерв і Аграрний фонд. Таку рекомендацію надали місцевим органам влади", - сказав він.

За його словами, в області АМКУ зафіксував підвищення цін на хліб від Кам'янець-Подільського хлібокомбінату.

"Виробник підвищив гуртово-відпускні ціни на хліб на 10%. Причини цього подорожчання завод пояснив трьома складовими. По-перше, виросла ціна на борошно нового урожаю - на 22%. По-друге, на 14% збільшилися ціни на паливо і паливно-мастильні матеріали. І, по-третє, на 14% збільшилися транспортні витрати. Окрім цього, хлібокомбінат витримав торговельну надбавку 10%, яку зарегулювала держава щодо соціальних сортів хліба", - повідомив В. ОЛУЙКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА заявив, що істотних причин для зростання в області цін на хліб немає. За його даними, у двох районах - Волочиському і Кам'янець-Подільському - підвищилася вартість хліба на 40 копійок.