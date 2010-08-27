На Житомирщині уже провапнували 250 га ґрунтів

У Житомирській області вже провапнували 250 га сільськогосподарських грунтів - 43% від плану, згідно з відповідними обласними програмами на цей рік.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Зазначають, що ці роботи здійснили фахівці ВАТ "Житомирагрохім".

Вони закінчили роботи з хімічної меліорації грунтів у трьох господарствах Андрушівського району -агрофірамх " Старокотельнянське", " Хлібороб" та"Оранта".

Нагадаємо, на 21 жовтня 2009 року роботи з підвищення родючості земель в Житомирській області провели тільки на 5 тис. га.- це удвічі більше, ніж у 2008 році, площ.

У Житомирській області є багато так званих кислих грунтів і для підвищення їх родючості треба проводити хімічну меліорацію.

Для цього в регіоні прийнята програма вапнування грунтів.