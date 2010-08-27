В Україні зібрали 29 млн. тонн зерна

В Україні на сьогодні обмолочено 11 тис. га зернових і зібрано 29 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра аграрної політики України Євген ЛАВРОВ.

"З них пшениці 17,9 млн тонн, продовольча пшениця складає 11 млн тонн, це 60%. Якість пшениці дуже хороша. 6,5 мл тонн - це фуражна пшениця і майже 10 млн тонн зібрано ячменю", - сказав він.

У цілому, за оцінкою заступника министра, у регіонах виробництво зерна цього року очікується на рівні 40 млн. тонн.

Є. ЛАВРОВ також зазначив, що з початку липня було експортовано 2 млн тонн зерна. Всього цього року експорт зернових очікують в межах 15 млн. тонн, з яких 6,2 млн. тонн складе пшениця, 6,6 млн тонн - кукурудза, 2,4 млн. тонн - ячмінь.

Загальний баланс потреби України в зернових Є. ЛАВРОВ оцінив у 24 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що уряд України поки не планує вводити обмеження на експорт зерна.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимину на зерно і зелений корм, включаючи рапс, в господарствах усіх категорій посіють на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник попереднього року на 2,9%, або 287,3 тис. га.