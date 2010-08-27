Вінницястандартметрологія виявила порушення на 8 молочних підприємствах

Фахівці «Вінницястандартметрологія» в 1 півріччі цього року з 10 перевірених підприємств молочної галузі порушення виявили на 8-ми суб`єктах господарювання.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі «Вінницястандартметрологія».

Згідно з повідомленням, перевірено продукції на суму 260,306 тис. грн., встановлено порушення вимог нормативних документів на суму 88,349 тис. грн., що складає 33,94% від перевіреного.

Найбільш характерними порушеннями при перевірках були: невідповідність продукції вимогам нормативних документів; порушення в маркуванні транспортної тари, порушення за органолептичними, физико-хімічними, мікробіологічними показниками та інші.

Повідомляється також, що у 8 випадках на 4 суб`єктах господарювання заборонена реалізація партій продукції певного найменування.

У 4 випадках на 4 суб`єктах господарювання заборонено постачання в реалізацію всієї продукції певного найменування.

За наслідками перевірок видані постанови трьом суб`єктам господарювання про сплату штрафу за випуск і реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації, а також складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення на посадовців, винних у порушенні вимог нормативних документів.