Россельхознадзор перевірить українських м'ясомолочних виробників

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россельхознадзор) з 30 серпня цього року проведе інспекцію українських підприємств, які займаються виробництвом продукції тваринного походження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, за попередніми погодженнями, планується перевірити близько 20 українських підприємств у Вінницькій, Чернігівській, Київській, Полтавській, Одеській, Волинській і Донецькій областях.

Як повідомляв УНІАН, в травні цього року російські експерти провели інспекцію 11 українських м`ясомолочних підприємств, після чого Федеральна служба ветеринарного і фітосанітарного нагляду з 22 червня ц.р. ввела тимчасові обмеження на ввезення в Росію продукції шести українських виробників.

З 1 липня 2010 року російська сторона відмінила введені в кінці 2005 року тимчасові обмеження на ввезення до Росії всіх видів тваринницької продукції, зокрема, живої птаці, інкубаційних яєць, м`яса птиці, кормових добавок для птиці.