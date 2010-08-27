Українські сільгоспмашинобудівники збільшили реалізацію продукції

У січні-липні 2010 року підприємства сільськогосподарського машинобудування, які належать до сфери діяльності Міністерства промислової політики, для переробних галузей АПК виготовили товарної продукції, виконали ремонтних робіт і надали послуг на суму майже 1 млрд. 850 млн. грн. (на 74% більше, ніж за аналогічний період 2009 року), а також реалізували продукції більш ніж на 2 млрд. грн. (на 82% більше).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства промислової політики України.

Згідно з повідомленням, найбільша частка прибутку від продажу товарної продукції припала на експорт - 837,8 млн. грн. Це 41,6% від загальної кількості.

Збільшили обсяги виробництва товарної продукції, порівняно з 2009 роком, ВАТ «Брацлав», ТОВ ПП «Агро-Союз», ВАТ «Червона зірка», ВАТ «Харківський тракторний завод», ВАТ «Львівагромашпроект», ВАТ «Уманьферммаш».

У Мінпромполітики зазначають, що зростання обсягів виробництва тракторного й сільськогосподарського машинобудування дало можливість знизити на підприємствах заборгованість із заробітної плати на 0,3 млн. грн., скоротити борг перед Державним бюджетом на 0,5 млн. грн., Пенсійним фондом - на 2,1 млн. грн.