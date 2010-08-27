Продукція супермаркетів майже не відрізняється від дешевих ринкових аналогів

Продукція магазинів товарів легкої промисловості та великих супермаркетів відомих торгових мереж майже не відрізняється якістю від дешевшої ринкової продукції і є товаром практично тих самих виробників і постачальників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар ДП «Укрметртестстандарт» Роксолана ЦИРУК.

Починаючи з лютого ц.р., у ході перевірки шкільних товарів для дітей у різних магазинах, у т.ч. відомих торгових мереж, «Укрметртестстандарт» купував продукцію легкої й харчової промисловості та виявив низьку якість наданих товарів, що майже нічим не відрізняється від товарів на ринках.

«Межа між магазином і ринком практично стерлася, - сказала Р.ЦИРУК. - Відповідальність за якість продукції несуть саме торгові мережі, оскільки вони приймають дешеву продукцію з низькою якістю з метою її реалізації як дорогого товару вищого класу».

За її словами, треба звертати особливу увагу на ярлики продукції. «Але, як видно за результатами тестувань, виробники не завжди пишуть правду щодо сировинного складу. Це стосується й взуття, на якому пишуть, що це шкіра, або ж, приміром, у складі піджака вказують бавовну, а насправді там велика частина синтетики», - зазначила Р.ЦИРУК.

На її думку, в Україні відсутнє жорстке законодавство із захисту прав споживачів, а також фінансування вже існуючого.

Начальник науково-дослідного центру випробувань продукції «Укрметртестстандарту» Володимир СЕМЕНОВИЧ розповів, що постановою уряду «Про розвиток агропромислового комплексу» на реалізацію Закону «Про захист прав споживачів» було передбачено на 2010 рік 10 млн. грн, на 2011 рік – 10 млн. грн, на 2012 рік – 12 млн. грн. Але цього року не було виділено ніяких коштів.

«Можливо, в 2012 році виділять, щоб перевірити продукцію на українському ринку перед Євро-2012, оскільки приїде багато іноземців. Але за рік це зробити неможливо, треба братися за це вже сьогодні», - підкреслив В.СЕМЕНОВИЧ.