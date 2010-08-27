Аграрії Тернопільщини посіяли майже 70% озимого ріпаку

Аграрії Тернопільщини посіяли 67% озимого ріпаку. Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, загалом цією культурою засіяно 39 тис га. «Оптимальні строки посіву озимого ріпаку завершилися 25 серпня. Однак не всі сіяли, оскільки наразі засухий грунт. Втім, господарствам доведеться завершити посів до вересня, оскільки після цього вже не буде сенсу сіяти – рослина не встигне розвинутися і не перезимує», – зазначила М. Дерманська.

За її даними, в області під посів озимих підготовлено уже 147,8 тис. га (76% необхідних посівних площ), зокрема під озимий ріпак – 55,7 тис. га (97%).

Посів решти озимих культур заплановано провести з 10 до 30 вересня.

Для проведення комплексу осінньо-польових робіт поточного року потреба сільськогосподарських виробників у мінеральних добривах становить 14,1 тис. т поживної речовини, в тому числі азоту – 4,6 тис. т, фосфору – 3,7 тис.т , калію – 5,8 тис. т.