У Києві сьогодні відбувається шість сільськогосподарських ярмарків

Сьогодні в столиці за сприяння Київської міської державної адміністрації Головним управлінням з питань торгівлі та побуту міста організовано 6 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес–службі КМДА, на ярмарках киянам та гостям столиці пропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

Ярмарки відбуваються: у Голосіївському районі на просп. Глушкова, 36 («Одеський ринок»); у Дніпровському районі по вул. А. Малишка; в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Подільському районі на просп. Правди, 68-а; у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28; у Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

Традиційно на ярмарках кияни мають змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.