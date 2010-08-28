У неділю в Україні очікуються дощі

У неділю, 29 серпня, на більшій частині території України очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах (крім західних та північних областей) град.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом доби спостерігатимуться пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та Вінницькій області, вдень в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях місцями пройдуть сильні дощі; лише в Криму та Приазов`ї переважно без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 17-22°, у південній та східній частині 25-30°, на південному сході та в Криму місцями 33-35°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

На Київщині пройдуть короткочасні дощі (вдень невеликий), місцями грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі по області 10-15°, вдень 17-22°.

По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

28 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, в Дніпрі біля Києва 22°.