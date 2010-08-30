На Луганщині знищено близько 20 га сухої трави

Унаслідок загорання

Учора об 11.25 на відкритій території біля с. Енгельсове Краснодонського району Луганської області сталося загорання сухої трави. Як повідомляє прес-служба МНС, о 13.40 вісім відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено близько 20 га сухої трави та пошкоджено 2 саманні житлові будинки. Врятовано двох осіб.

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