Завідувачка механічного току завдала збитків підприємству на 60 тис.грн.
12:12, 30 серпня 2010Агро
0
Необліковане зерно продавалось "наліво"
Завідувачка механічного току “Червоний Олень”, що на Харківщини, за два місяці завдала збитків підприємству на 60 тис грн.
Працівниця не вносила значну частину привезеного на тік зерна до звітних документів, а запаси, що накопичилися, розпродувала без обов”язкового в таких випадках обліку і внесення коштів в касу підприємства, повідомили УНІАН на току.
Проте факт продажу зерна підприємства “наліво” досить швидко встановили співробітники служби безпеки ТОВ “Приват-Агроцентр”, яке є власником току. Зараз з шахрайкою і тими, хто купував крадене розбираються правоохоронці, порушена кримінальна справа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter