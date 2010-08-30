У Житомирській обл. сформують регіональний запас зерна
13:29, 30 серпня 2010Агро
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На рівні минулого року
У Житомирській області, відповідно до розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації Сергія РИЖУКА, сформують незнижувані регіональні запаси зерна нового урожаю на рівні минулого року - в обсязі 44 тис. тонн.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.
На 25 серпня шляхом підписання трибічних угод аграріями регіону вже накопичено 40 тис. тонн продовольчої пшениці нового урожаю (90,6% від завдання).
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