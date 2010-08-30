У Житомирській обл. сформують регіональний запас зерна

У Житомирській області, відповідно до розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації Сергія РИЖУКА, сформують незнижувані регіональні запаси зерна нового урожаю на рівні минулого року - в обсязі 44 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

На 25 серпня шляхом підписання трибічних угод аграріями регіону вже накопичено 40 тис. тонн продовольчої пшениці нового урожаю (90,6% від завдання).