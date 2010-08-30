Житомирські аграрії вже погасили борг перед Пенсійним фондом у сумі більше 900 тис. грн., реалізувавши зерно.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирською облдержадміністрації.

Нагадаємо, що до цього заборгованість агроформувань Житомирщини перед Пенсійним фондом перевищувала 15 млн. грн.

За словами заступника голови Житомирською облдержадмінстрації Миколи ДЕЙСАНА, "згідно з проведеним моніторингом зі сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду на 1 липня ц. р., борг сільгоспвиробників складав 15 млн. грн."

Він також відзначав, що в регіоні були випадки, коли керівники економічно активних господарств регіону ігнорували проведення розрахунків перед названим фондом.