МінАП виступає за вертикальне інтегрування

Міністерство аграрної політики України виступає за впровадження системи вертикальної інтеграції підприємств з вирощування і переробки олійних і зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції у Вінниці міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, цукрова галузь – одна з небагатьох, де здійснюється вертикальне фінансування. «У цукровій галузі найвищий відсоток вертикальної інтеграції: інвестор – виробник цукру – сільгоспвиробник, де вирощування і переробка цукрових буряків на 60% фінансується по вертикалі згори до низу. Сьогодні здебільшого інвестор і переробник або фінансує виробника сировини, або сам вирощує сировину», – пояснив він.

Також М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що такий принцип має діяти і під час переробки соняшникової олії. «Ми цього зараз вимагатимемо від переробників насіння соняшнику і виробників олії. Якщо вони хочуть працювати і одержувати обсяги продукції, які їм необхідні, хай укладають форвардні контракти, заставні контракти, але заздалегідь фінансують виробників насіння соняшнику», – сказав міністр.

Він також акцентував увагу на роботі зернотрейдерів. «Зараз піднявся галас серед зернотрейдорів. Я в них запитую, чому вони не фінансують посіви, підготовку землі, жнива, якщо хочуть мати певну частку зернової продукції. За цим напрямком, я думаю, ми зможемо простимулювати рухатися всіх трейдерів», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.