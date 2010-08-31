Програму реформ українського АПК педставлять у Європарламенті

Міністерство аграрної політики України має намір у жовтні цього року провести в Європарламенті презентацію реформ в аграрній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції у Вінниці міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Міністерство на початку жовтня презентуватиме свою програму реформ в Європарламенті», – сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК вважає, що це дасть можливість залучати більше інвестицій в агропромисловий сектор. «А наше завдання – правильно прийняти інвестиції, щоб Україна була повноцінним гравцем на світовому ринку», – зазначив він.

За словами міністра, мета аграрних реформ – це якісне перетворення ключових системотвірних галузей сільського господарства, поетапне технологічне і технічне переоснащення, поступове досягнення аграрним бізнесом економічної незалежності від державних дотацій і субсидій.

«Адже якщо гроші можна одержати просто так, без необхідності мінятися, то їх хотітиметься взяти все більше і більше. Державними грошима необхідно провокувати зміни, їх потрібно видавати тільки під зміни», – пояснив М.ПРИСЯЖНЮК.

На думку міністра, програма аграрних реформ може бути прийнята вже через півтора місяці. «Зараз вона проходить обговорення, і під головуванням Президента має відбутися засідання Комітету економічних реформ, на якому будуть розглянуті доктрина, програма реформування. І коли вона пройде затвердження, ми відразу почнемо втілення її в життя, тим паче, що є офіційне доручення Президента щодо активізації розвитку молочного тваринництва», – сказав він.

Також М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що в рамках доручень Президента і стратегії розвитку буде відпрацьовано три національні проекти в рослинництві, свинарстві і молочному тваринництві. «В рамках цих доручень і стратегії розвитку буде відпрацьовано три національні проекти в рослинництві, свинарстві і молочному скотарстві, і після цього схвалення буде указ Президента про стратегію агропромислового комплексу. Все це відбудеться протягом півтора місяця», – сказав міністр.