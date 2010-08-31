В Україні планується реалізація 190 інвестпроектів в АПК

В Україні планується впровадження 190 інвестиційних проектів в аграрній галузі на загальну суму 17 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції у Вінниці міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Станом на 1 серпня, за оперативними даними регіонів, планується для реалізації і впровадження 190 масштабних інвестпроектів загальною вартістю 17 млрд. грн», – сказав він.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, зараз міністерство спільно з донорами, якими є Нідерланди, Данія, Канада, Німеччина та інші країни, а також Організація Об`єднаних Націй, реалізує 20 проектів міжнародної технічної допомоги.

«В даний час до Міністерства аграрної політики подано з регіонів інвестиційні пропозиції загальною вартістю 14 млрд. грн. при потребі 9 млрд. грн. При реалізації запропонованих інвестиційних проектів буде забезпечена потреба населення в молоці та м`ясі згідно з фізіологічно обгрунтованими нормами. Зросте конкурентоспроможність продукції, і це дасть додаткові робочі місця, підвищення доходів сільського населення і покращення соціальних умов села», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, зараз вивчаються ці пропозиції. «Ми вивчаємо ці пропозиції, тому що наше завдання – щоб ми селян не перетворили на кріпосних, найманців, а ще гірше, щоб ми їх не перетворили на резервацію», – сказав міністр.