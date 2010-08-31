МінАП ініціює розвиток логістичного напрямку в галузі

Міністерство аграрної політики України ініціюватиме розвиток логістичного напрямку в агропромисловому комплексі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції у Вінниці міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«У нас вирощується 7,5 млн. тонн фруктів і овочів, до споживача доходить 3 млн. тонн. Ми працюємо неефективно, і це відбувається тому, що відсутня система заготовки, внутрішньої логістики, зберігання зокрема. У нас в Україні працює таке прислів`я: зуміла приготувати і не зуміла подати. Ось де ми втрачаємо», – сказав міністр.

Він також зазначив, що Україна імпортує 40% часнику. «У нас відпрацьована така тенденція, що за останні 2-3 роки 40% часнику, який ми споживаємо, імпортується з Китаю. Наш селянин може на своїй присадибній ділянці виростити часнику стільки, скільки потрібно, і ще реалізувати? Може», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Проте, за його словами, сільські виробники мають небагато варіантів продажу своєї продукції. «Реалізація на ринках припускає додаткові витрати коштів і часу, які не завжди компенсуються отриманими від продажу результатами. Іншим варіантом є продаж продукції посередникам, які за заниженими цінами скуповують продукцію в селян», – пояснив міністр.

На його думку, необхідно максимально наблизити виробника і споживача. «У програмі реформ якраз передбачений розвиток логістичного напрямку, тобто оптові ринки, склади зберігання, фермерські ринки, і тут ініціаторами мають бути сільські голови. Ця логістика має зближувати виробника і споживача», – додав М.ПРИСЯЖНЮК.