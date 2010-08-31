Росія може почати регулювати ціни на продукти

У 45 регіонах Росії може бути запроваджене державне регулювання цін на деякі соціально значущі товари. Це витікає з моніторингу продовольчих ринків, підготовленого Мінекономрозвитку, повідомляє k2kapital.

За даними відомства, станом на 23 серпня деякі соціально значущі товари подорожчали більш ніж на 30% в 45 регіонах країни. У першу чергу, це гречка, борошно, пшоно і сіль.

Таким чином, згідно з новим законом про торгівлю, що вступив в дію цього року, уряд має право на 90 днів обмежити максимальну ціну на ці товари.

Проте, за інформацією директора департаменту Мінекономрозвитку Олександра Піроженко, відомство поки не рекомендувало уряду втручатися в процес ціноутворення. Необхідно дочекатися даних Росстату за весь серпень, а потім проаналізувати причини зростання. Якщо продукти подорожчали з об`єктивних причин, то регулювати ціни не варто, вважає чиновник.

Такої ж думки дотримуються в апараті уряду. До регулювання цін треба підходити обережно, оскільки це може спровокувати дефіцит, приводить видання слова одного зі співробітників Білого дому.