Росія може почати регулювати ціни на продукти

13:43, 31 серпня 2010
Агро
0

Ряд товарів подорожчали більш 30%

У 45 регіонах Росії може бути запроваджене державне регулювання цін на деякі соціально значущі товари. Це витікає з моніторингу продовольчих ринків, підготовленого Мінекономрозвитку, повідомляє k2kapital.

За даними відомства, станом на 23 серпня деякі соціально значущі товари подорожчали більш ніж на 30% в 45 регіонах країни. У першу чергу, це гречка, борошно, пшоно і сіль. 

Таким чином, згідно з новим законом про торгівлю, що вступив в дію цього року, уряд має право на 90 днів обмежити максимальну ціну на ці товари.

Проте, за інформацією директора департаменту Мінекономрозвитку Олександра Піроженко, відомство поки не рекомендувало уряду втручатися в процес ціноутворення. Необхідно дочекатися даних Росстату за весь серпень, а потім проаналізувати причини зростання. Якщо продукти подорожчали з об`єктивних причин, то регулювати ціни не варто, вважає чиновник.

Такої ж думки дотримуються в апараті уряду. До регулювання цін треба підходити обережно, оскільки це може спровокувати дефіцит, приводить видання слова одного зі співробітників Білого дому.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter