Під озимі в Україні планують відвести 9,2 млн. га
14:21, 31 серпня 2010Агро
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Міністерство аграрної політики України прогнозує сівбу озимих на площі 9,2 млн. га.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
За прогнозними розрахунками, площі під озиму пшеницю складуть 6,4 млн. га, під жито – 0,3 млн. га, ячмінь – 1,2 млн. га. Озимий ріпак планується посіяти на площі 1,2 млн. га.
У міністерстві уточнили, що обсяг необхідних фінансів для проведення осінньої посівної кампанії на сьогодні уточнюється.
Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій були посіяні на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник попереднього року на 2,9%, або 287,3 тис. га.
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