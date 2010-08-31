Під озимі в Україні планують відвести 9,2 млн. га

Міністерство аграрної політики України прогнозує сівбу озимих на площі 9,2 млн. га.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

За прогнозними розрахунками, площі під озиму пшеницю складуть 6,4 млн. га, під жито – 0,3 млн. га, ячмінь – 1,2 млн. га. Озимий ріпак планується посіяти на площі 1,2 млн. га.

У міністерстві уточнили, що обсяг необхідних фінансів для проведення осінньої посівної кампанії на сьогодні уточнюється.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні під урожай 2010 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій були посіяні на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник попереднього року на 2,9%, або 287,3 тис. га.