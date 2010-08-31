Урожай зернових в Україні цього року складе 40,5 млн. тонн

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових цього року до 40,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він наголосив, що планований обсяг урожаю повністю забезпечить потребу внутрішнього ринку і дасть змогу експортувати зерно на зовнішні ринки.

У міністерстві уточнили, що поточного року валовий збір пшениці прогнозується на рівні 17,8 млн. тонн, з яких 60% становитиме продовольче зерно, збір ячменю – 9,2 млн. тонн. Крім того, урожай ріпаку становитиме 1,4-1,5 млн. тонн, а валовий збір соняшнику – понад 6 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики України прогнозувало врожай зерна в 2010 році в обсягу 46-48 млн. тонн.

Пізніше, 24 червня ц.р., МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

14 липня цього року Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зернових цього року із 45 млн. тонн до 42 млн. тонн. За словами віце-прем`єр-міністра України Віктора СЛАУТИ, валовий збір пшениці прогнозувався на рівні 17,5 млн. тонн, кукурудзи – 11,8 млн. тонн, ячменю – близько 12 млн. тонн.