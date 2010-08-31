Україна експортувала 2 млн. тонн зерна

Україна з початку поточного маркетингового року, який почався 1 липня 2010 року, поставила на зовнішні ринки 2 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"З 1 липня ми проекспортували 2 млн. тонн зерна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК у кінці липня заявив, що з урахуванням внутрішньої потреби споживання продовольчого зерна, держава зможе експортувати близько 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Довідка УНІАН. Україна у 2009-2010 маркетинговому році експортувала 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 МР - 24,5 млн. тонн.