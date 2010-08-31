МінАП вимагатиме від Держкомрибгоспу програму зарибнення водойм

Міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Міністерство аграрної політики України має намір зажадати від Державного комітету рибного господарства України (Держкомрибгосп) програму зарибнення внутрішніх водоймищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ПРИСЯЖНЮК сказав 30 серпня у Вінниці під час наради з головами сільських і районних рад.

"У нас є державний рибний комітет, а 97% риби країна імпортує. За розрахунками, маючи внутрішні водоймища, ми повинні вирощувати рибу для себе і на експорт. Не парадокс? Парадокс. Я думаю, що найближчим часом я змушу рибний комітет відпрацювати програму зарибнення внутрішніх водоймищ", - сказав він.

М. ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Україна імпортує 620 тис. тонн риби на рік. При цьому в Україні є усе для забезпечення своєю рибою. "Усе для того, щоб зарибнити ставки і водосховища, у нас є. Потрібна програма і лізингова підтримка з надання рибного малька для того, щоб його розводити" - сказав він.

За словами міністра, Держкомрибгосп, Міністерство агрополітики і місцева влада повинні діяти спільно для відродження рибної галузі. "Звичайно, повернення з неефективної оренди внутрішніх водоймищ - це питання місцевої влади. І спільно ми, рибний комітет і місцева влада повинні відродити внутрішнє розведення риби", - додав М. ПРИСЯЖНЮК.