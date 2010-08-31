Присяжнюк: Грузія просить Україну допомогти закупити 120 тис. тонн пшениці

Уряд Грузії звернувся до України з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Уряд Грузії звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці", - сказав він.

При цьому М. ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Україна це замовлення виконає і "намагатиметься виконати ті замовлення, які надходитимуть від наших сусідів та інших країн на рівні держави".