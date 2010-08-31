Присяжнюк: Грузія просить Україну допомогти закупити 120 тис. тонн пшениці
15:32, 31 серпня 2010Агро
0
Уряд Грузії звернувся до України з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.
"Уряд Грузії звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці", - сказав він.
При цьому М. ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Україна це замовлення виконає і "намагатиметься виконати ті замовлення, які надходитимуть від наших сусідів та інших країн на рівні держави".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter