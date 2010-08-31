Уряд відмовився від введення квот на експорт зерна

Уряд на сьогодні відмовився від квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Уряд сьогодні від цього (введення квот на експорт зерна – УНІАН) відмовився», - сказав міністр.

Він повідомив, що баланс зерна сьогодні дозволяє здійснювати експорт.

«Якщо експорт буде інтенсивним і ми бачитимемо, що баланс ячменю, кукурудзи чи продовольчої і фуражної пшениці зменшуватиметься до позначки, яка доходить до продовольчої безпеки, ми повернемося до цього питання», - сказав міністр, додавши, що «на сьогодні наш урожай і перехідні запаси дозволяють нам експорт зернових».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України опублікувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензії».

Документом пропонувалося встановити квоту на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсягу 1,5 млн. тонн, ячменю – 1 млн. тонн і жита – 10 тис. тонн.

Американська торгова палата в Україні й американсько-українська ділова рада (ЮСЮБіСі) звернулися до українського керівництва із заявою, в якій висловили стурбованість намірами України ввести квоти на експорт зерна.

25 серпня міністр агрополітики М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України поки що не планує вводити обмеження на експорт зерна.

З початку цього маркетингового року, який почався 1 липня 2010 року, Україна поставила на зовнішні ринки 2 млн. тонн зерна.