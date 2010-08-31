«Алеф-Віналь» випустив сім вин нової колекції

ЗАТ "Алеф-Віналь" (м. Дніпропетровськ) випустило сім вин нової колекції під ТМ "Золота Амфора Виноград".

Про це УНІАН заявила представник компанії ЗАТ "Алеф-Віналь" Олена Крекніна.

За її словами, до складу нової колекції увійшло сім вин (4 білих і 3 червоних): "Шардоне" біле п/сол., "Совіньйон" біле сухе., "Мускат" біле дес., "Франсуаза" біле. п/сол., "Каберне" черв. сухе., "Мускат" черв. п/сол., "Бастардо" черв. дес.

"Ці вина виробляються з винограду, вирощеного компанією в Криму. Були відібрані кращі європейські сорти винограду, які були дбайливо посаджені у 2001 році. Вина нової колекції ТМ "Золота Амфора Виноград" - це нове слово в українському виноробстві. Для колекції відібрані найкращі, найпопулярніші сорти вин, здатні задовольнити смак найвимогливіших споживачів", - говорить Олена Крекніна.

Вона також зазначила, що вина розливають у пляшки місткістю 0,7 літра.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Алеф-Віналь" (м. Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків "Багерово", завод виноробства ТОВ "Атлантис" (Крим), ЗАТ "Бурлюк" (Крим), ЗАТ "Старокримський" (Крим), завод з розливу вин ТОВ "Атлантис" (Дніпропетровська обл.).

Продукція компанії: вино ТМ "Золота Амфора", вино ТМ "Golden amphora", коньяк ТМ "Клінков" та ТМ "Жан Жак", горілка ТМ "Горілка Українка" та ТМ "Хельсінкі".