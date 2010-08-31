Кабмін звільнив Петрука з посади заступника голови Держкомзему

Кабінет міністрів України звільнив Віктора ПЕТРУКА з посади заступника глави Державного комітету України з земельних ресурсів.

Про це сказано у розпорядженні №1712-р від 30 серпня, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, В. ПЕТРУК був звільнений з посади згідно з його заявою.

Як повідомляв УНІАН, В. ПЕТРУК був призначений заступником голови Держкомзему 14 січня 2009 року.