Кабмін звільнив Петрука з посади заступника голови Держкомзему

16:15, 31 серпня 2010
Агро
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Розпорядження від 30 серпня

Кабінет міністрів України звільнив Віктора ПЕТРУКА з посади заступника глави Державного комітету України з земельних ресурсів.

Про це сказано у розпорядженні №1712-р від 30 серпня, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, В. ПЕТРУК був звільнений з посади згідно з його заявою.

Як повідомляв УНІАН, В. ПЕТРУК був призначений заступником голови Держкомзему 14 січня 2009 року.

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