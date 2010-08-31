Кабмін пропонує передати Держкомзему повноваження з видачі держактів на землю

Кабінет міністрів пропонує передати повноваження з забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою від місцевої влади Державному комітету України із земельних ресурсів.

Про це сказано в законопроекті №7059 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень з реєстрації права власності на землю) ", внесеному до ВР 28 серпня 2010 року.

Згідно з документом, уряд пропонує доповнити ст. 15 Земельного кодексу України пунктом "д№", яким розширити повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держкомзем), додавши повноваження з забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою.

При цьому Кабмін пропонує виключити ч. 2 п.б ст. 33 Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", яким ради сільських, селищних, міських рад могли делегувати своїм виконавчим органам повноваження з реєстрації суб'єктів права власності на землю; реєстрації права користування землею і договорів про оренду землі; видачі документів, які підтверджують право власності і право користування землею.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, ведення органами місцевого самоврядування локальних баз даних земельного кадастру в різному форматі не дає можливості ведення єдиного обліку і моніторингу земель, перешкоджає впровадженню єдиної державної політики, у тому числі і податкової.

Кабінет міністрів мотивує доцільність ухвалення подібного закону необхідністю прискорити земельну реформу, спростити впровадження державної політики, викоренити можливість для корупції.