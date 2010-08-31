Українські аграрії зібрали 29,5 тис. тонн зерна

За оперативними даними, на 31 серпня аграрії обмолотили 11,9 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (81% від прогнозу) і намолотили 29,5 млн. тонн зерна, середня врожайність склала 24,7 ц/га.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляють, що на сьогодні гречку обмолотили з площі 126 тис. га (59%), намолотили 108 тис. тонн зерна, середня врожайність 8,6 ц/га. Просо обмолотили на площі 71 тис. га (81%), намолотили 108 тис. тонн зерна, середня врожайність 15,3 ц/га. Кукурудза на зерно прибрана з площі 99 тис. га (4%), отримано 395 тис. тонн зерна, середня врожайність - 39,8 ц/га.

Крім того, соняшник прибрано з площі 127 тис. га (3%), отримано 191 тис. тонн насіння, середня врожайність - 15,1 ц/га.

Аграрії почали прибирання цукрового буряка. Культура прибрана з площі 6 тис. га (1%), накопано 170 тис. тонн коренеплодів, середня врожайність - 300 ц/га.

Соя прибрана з площі 40 тис. га (4%), отримано 57 тис. тонн насіння, середня врожайність - 14,4 ц/га.

Як зазначають у міністерстві, проведено підготовка грунту під посів озимих культур на площі 7,6 млн. га (85% від прогнозу). Крім того, аграрії вже почали посів озимого рапсу. Посіяно 372 тис. га, що складає 30% від прогнозу (1,2 млн. га).