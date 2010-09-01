Аграрії Хмельницької області почали збір цукрового буряка

Аграрії Хмельницької області вчора, 31 серпня, почали збір цукрового буряка.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник відділу рослинництва Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації Ванда СЕРДЮК.

За її словами, до роботи приступили два райони – Білогорський і Теофіпольський. Цукровий буряк вже зібрано на площі 90 га. Середня врожайність складає 344,4 ц/га.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області цукровий буряк посіяно на площі 50 тис. га, що на 20 тис. га більше, ніж минулого року. Валове виробництво цукрової сировини в 2010 році очікується в межах 1,7 млн. тонн, що більше торішніх обсягів на 0,8 млн. тонн.