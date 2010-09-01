У Кіровоградській обл. регіональний запас зерна буде на рівні минулого року

У Кіровоградській області сформують регіональний запас зерна на рівні минулого року – 42 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Кіровоградської обласної адміністрації Богдан АНДРЮЩЕНКО.

Він відзначив, що вже укладено договори з аграріями на формування 38,3 тис. тонн регіонального запасу зернових, що складає 91% від плану.

На сьогодні у області сільгосппідприємства задекларували 1,6 млн. тонн зернових культур, з них 350-400 тис. тонн – продовольче зерно.

«Регіональна потреба в продовольчому зерні складає близько 167 тис. тонн, отож область вже має подвійний запас», – відзначив Б.Андрющенко.