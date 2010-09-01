ТМ «GOLDEN AMFORA» стала називатися ТМ «GOLDEN ST. CRIMEA»

ЗАТ "Алеф-Віналь" (м. Дніпропетровськ) відкоригувало назву торговельної марки ТМ "GOLDEN AMFORA", яка тепер стала називатися ТМ "GOLDEN ST. CRIMEA".

Про це повідомила прес-секретар компанії Олена Крекніна.

За її словами, компанія провела рестайлинг колекції, відкоригувавши назву торговельної марки.

Під ТМ "Golden st. Crimea" з'явилися два нові найменування вин: "Шато Барон" білий. п/сол. і "Шевальє Руж" черв. п/сол.

"Вина, що випускаються під цією торговельною маркою, випускаються тільки з одного сорту винограду і мають кількарічну витримку", - сказала Олена Крекніна.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Алеф-Віналь" (м. Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків "Багерово", завод виноробства ТОВ "Атлантис" (Крим), ЗАТ "Бурлюк" (Крим), ЗАТ "Старокримський" (Крим), завод з розливу вин ТОВ "Атлантис" (Дніпропетровська обл.).

Продукція компанії: вино ТМ "Золота Амфора", вино ТМ "Golden amphora", коньяк ТМ "Клинков" і ТМ "Жан Жак", горілка ТМ "Горілка Українка" та ТМ "Хельсінкі".