Аграрії Полтавщини планують знизити збір цукрового буряка

Аграрії Полтавської області цього року планують знизити збір цукрового буряка на 15%, у порівнянні з аналогічним торішнім показником, - до 2,3 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні розвитку АПК Полтавської ОДА.

Зазначають, що площа посівів цукрового буряка цього року складає 72,5 тис. га, що більше на 16,8 тис. га, ніж у 2009 році. "Проте, рослини знаходяться в пригнобленому, стресовому стані, припинилося зростання кореня, середня маса коренеплоду складає 370 г що менше на 30 г, ніж минулого року. Валовий збір цукристих очікується близько 2 млн. 300 тис. тонн", - сказано у повідомленні.