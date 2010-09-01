За недостачу 230 тонн зерна порушено кримінальну справу

У Миколаївській області за недостачу 230 тонн зерна порушена кримінальна справа щодо службових осіб дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії "Хліб України".

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, під час перевірки умов зберігання зерна на елеваторі дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" "Врадієвський елеватор" на відповідність фактичної кількості обліковим даним виявлена недостача більш ніж 230 тонн насіння соняшнику на загальну суму понад 650 тис. грн.

Встановлено, що недостача сталася через службову недбалість працівників державного підприємства, які допустили несанкціоноване втручання в роботу електронних вагів. Як наслідок при завезенні зерна на елеватор його дійсна вага завищувалася, що надалі призводило до відпуску надлишкової кількості зерна.

За фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків службовими особами ДП ДАК "Хліб України" "Врадієвський елеватор" прокуратура порушила кримінальну справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Карного кодексу України. Ведеться слідство.