Аграрії Полтавської обл. планують зменшити на 4% урожай соняшнику

Аграрії Полтавської області в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, планують зменшити на 4% або 20 тис. т - до 480 тис т урожай соняшнику.

Про це заявив начальник Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олександр СЕНЬ.

За його словами, соняшник цього року вирощується на площі 238,2 тис. га, тоді як в 2009 році цією культурою засівало 217 тис. га.

«Очікуваний валовий збір даної культури - понад 480 тис. тонн. Його вже зібрали на 13 тис. га. Цього року зберемо менше, хоч і площа посівів була більша. Причина - спека, яка стояла два місяці улітку», - сказав О.СЕНЬ.

Він також відзначив, що цього року врожайність соняшнику 21,6 ц/га.

«Це майже та ж врожайність, що і минулого року», - сказав О.СЕНЬ.