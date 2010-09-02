ООН: ціни на м'ясо досягли 20-річного максимуму

Індекс цін на м`ясо, що фіксується Організацією ООН з продовольства і сільського господарства (ЮНФАО), підвищився у серпні до найвищого за період з 1990 р. рівня, перевищивши показник минулого року на 16%. Як повідомила сьогодні британська газета Financial Times, це підвищення викликане стабільним зростанням попиту на м`ясо в країнах, що розвиваються, і зниженням його виробництва в державах-експортерах цієї продукції, таких як США і Австралія.

Збільшення розриву між попитом і пропозицією, як відзначило видання, підсилює побоювання експертів з приводу можливого зростання "продовольчої інфляції".

"У країнах Азії і Близького Сходу спостерігається стійкий попит, як на яловичину, так і на баранину, - заявив провідний експерт ЮНФАО Педро АРІАС. - Але продавці м`яса не в змозі задовольнити цей попит через скорочення поголів`я худоби".

Підвищення цін на м`ясо, як відзначила газета, залучило у сферу продажі худоби спекулятивний капітал, який сприяв зростанню цін, - майже на третину з початку року - зокрема, на товарній біржі Чікаго. Але аналітики і продавці худоби все ж таки вважають, що не "гарячі гроші", а розбіжність між попитом і пропозицією стала головною причиною підвищення цін на м`ясо.