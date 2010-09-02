Аграрії Полтавської обл. почнуть сівбу озимих 10 жовтня

Аграрії Полтавської області сівбу озимих зернових цього року почнуть з 10 вересня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олександр СЕНЬ.

За його словами, зараз в області проводиться підготовка ґрунту.

«Головний акцент при сівбі буде зроблено на 15 вересня – 10 жовтня. Область повністю забезпечена якісним насінням високорепродуктивних сортів озимих колосових культур», – сказав О.СЕНЬ.

Він також відзначив, що аграрії Полтавської області планують посіяти 332,7 тис. га озимих культур, що відповідає рівню минулого року. Зокрема, пшеницю посіють на площі 275 тис. га, ячмінь – на 10,7 тис. га, жито – на 15 тис. га, озимий рапс – на 30 тис. га.