У Полтавській області чекають збільшення урожаю сої

У Полтавській області цього року, в порівнянні з 2009 роком, чекають збільшення на 5 % або 8 тис. т - до 178 тис. т урожаю сої.

Про це заявив начальник Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олександр СЕНЬ.

За його словами, у всіх регіонах області почалося збирання врожаю сої.

«У 2009 році аграрії області засіяли соєю 119,8 тис га і зібрали 170 тис тонн сої. У 2010 році засіяли 170 тис тон і очікуваний вал прогнозується в межах 178 тис. тонн», - сказав О.СЕНЬ.

За його словами, цього року на урожай сої негативно вплинули спека і засуха.

«Аграріями потенціал був закладений набагато більший, ніж ми зараз одержимо. Тому причина - спека. Частина бобів сої підгоріла. Насіння дуже слабке», - сказав О.СЕНЬ.