Аграрії Тернопільської області завершили збір ярини зернових.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА, яровий ячмінь зібраний на площі 54,4 тис. га. Намолотили 117,6 тис. т при середній врожайності 21,6 ц/га, що на 7,6 ц/га менше, ніж минулого року.

Ярова пшениця зібрана на площі 30,9 тис. га, намолотили 64 тис. т при врожайності 20,7 ц/га. "Незважаючи на те, що урожай ярової пшениці був низьким і минулого року, цього року її врожайність ще на 4,4 ц/га менша, ніж у 2009 році", - зазначила М. ДЕРМАНСЬКА. Зниження врожайності вона пояснила тривалими дощами в період цвітіння і перезволоженням грунтів, які спровокували високу захворюваність зернових.

М. ДЕРМАНСЬКА також повідомила, що аграрії області почали молотити гречку. З 710 га (8%) намолотили 0,6 тис. т при врожайності 8,3 ц/га.