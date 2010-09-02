Аграрії Полтавщини очікують зниження збору кукурудзи на 25% - до 1,5 млн. тонн

Аграрії Полтавської області чекають зниження валового збору кукурудзи на 25% або 500 тис. тонн - до 1,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олександр СЕНЬ.

За його словами, літня спека призвела до зменшення об'єму урожаю.

"Сьогодні аграрії збирають кукурудзу - намолотили 60,8 тис. тонн. Її валовий збір очікується в межах 1,5 млн. тонн. У 2009 році ми зібрали 2 млн тонн кукурудзи" - сказав О.СЕНЬ.

Він також додав, що минулого року цією культурою було засіяно 298 тис. га, а в 2010 році - 381 тис. га.

"Упродовж останніх років область має значні площі посіву кукурудзи на зерно. Її частка в загальнодержавних масштабах складає 14,2% ", - сказав О. СЕНЬ.