Аграрії Житомирської обл. приступили до збору кукурудзи

Аграрії Житомирської області приступили до збору кукурудзи на зерно.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Наголошується, що за оперативними даними на 2 вересня ц. р., з передбачених до обмолоту 79,3 тис. га кукурудзи ( на рівні минулого року - УНІАН) ця культура прибрана вже на 2,5% площ (2 тис. га).

При середній врожайності 52 ц/га в області вже намолочено 9,1 тис. тонн зернової кукурудзи.